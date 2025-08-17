הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תקף אמש (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי את הרב דוד לייבל על גישתו כלפי גיוס בחורי ישיבות.

"סיפר לי הרב אייכנשטיין שניסה לשכנע אותו 4 שעות שהעיקר זה התורה", אמר הראשון לציון, תוך התייחסות לפגישה בין הרב יצחק אייכנשטיין, ראש ישיבת 'יד אהרן' לבין הרב לייבל.

"ההשקפה של הרב לייבל שצריך לחבר את התורה לציונות וצבא", אמר.

בדבריו הביע ביקורת חריפה על פעילותו של הרב לייבל בקרב בחורי הישיבות הספרדים. "רוב הבחורים שלו זה ספרדים. הוא מפתה אותם... צריך להיזהר לא לשמוע בקולו".

הראשון לציון הבהיר כי דבריו מבוססים על עדותו של רבי אייכנשטיין: "אני לא מכיר אותו, אבל נאמן עלי הרב אייכנשטיין".

הרב לייבל, המכהן כראש ישיבות 'המתיבתא - תורה ודעת' ו'משמר התורה', נשיא רשת הכוללים והקהילות 'אחוות תורה', ידוע בעמדותיו התומכות בשילוב לימודי תורה עם שירות צבאי.

גורמים בסביבת הרב לייבל מסרו "הרב מאמין שניתן לפתור את משבר הגיוס ולהגן על מי שבאמת יושב ולומד. הדרך הקיצונית בה מתנהל כרגע המשבר, רק מזיקה לעולם התורה. הרב פועל לילות כימים כדי לייצר פתרונות שירות עבור אלה שלא יושבים ולומדים, כדי שיוכלו להתגייס ולהישאר חרדים וכך מי שבאמת שקוע בלימוד יהיה פטור מגיוס".