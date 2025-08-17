מערכת התרעה מיוחדת שהפעיל 'הפלג הירושלמי' הביאה לסיכול מעצר אברך ספרדי צעיר בליל אמש.

המשטרה הצבאית הגיעה בשעה 3:25 לפנות בוקר לרחוב שח"ל 48 בשכונת גבעת מרדכי בירושלים במטרה לעצור את האברך, אך מערכת ה"צבע שחור" - 'קריאת חירום' למניעת מעצרי גיוס אותה מפעיל 'הפלג הירושלמי' - הובילה להגעתם המיידית של מאות פעילים למקום.

תוך דקות מהפעלת ההתרעה הגיעו פעילי הפלג הירושלמי אל הרחוב והסמטאות הסמוכות, ומילאו את האזור במטרה להקשות על פעולת המעצר.

הפעילים חסמו את הגישות לבניין המגורים ויצרו מהומה שהפריעה לפעילות כוחות המשטרה הצבאית.

על פי עדויות מהמקום, האברך עצמו לא שהה בביתו בשעת הגעת המשטרה הצבאית. כשחזר לביתו והבחין במהומה ובכוחות הביטחון שחדרו לבניין מגוריו, נמלט מהמקום לפני שהצליחו לעצור אותו.