ילד בן 3 נהרג הבוקר (ראשון) מפגיעת משאית ברהט. תחילה הובא הילד למרפאה מקומית בעיר כשהוא מחוסר הכרה, וצוותי מד"א שנקראו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

מהמשטרה נמסר כי נהג המשאית נמלט מהמקום רגלית. כוחות משטרה ובוחני תאונות הדרכים של מרחב הנגב הגיעו לזירה ופתחו בחקירה.

זמן קצר לאחר מכן נעצר החשוד, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייו, והוא הועבר לחקירה.

חובש רפואת חירום במד"א אמין אלכמלאת סיפר כי "הגענו למרפאה והובילו אותנו אל הילד שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשצוות רפואי לצידו ומבצע בו פעולות רפואיות. המשכנו וביצעו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".