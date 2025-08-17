הילד בן ה־8 וחצי שטבע לפני כשבוע בבריכה בטבריה, צפוי להשתחרר היום (ראשון) מבית החולים לאחר ששהה במצב קשה במשך שישה ימים כשהוא מורדם ומונשם.

במרכז הרפואי צפון עדכנו כי מצבו של הילד השתפר באופן משמעותי. לאחר גמילה מהנשמה, מצבו התייצב והוא הועבר למחלקת ילדים, שם המשיך בתהליך ההתאוששות.

ד"ר אמיר בר, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי צפון, סיפר: "הילד הגיע במצב קשה ולא יציב לאחר טביעה והחייאה בבריכה. כמקובל במקרים אלו, היה מורדם ומונשם למספר ימים, ובהמשך, כשנגמל מהנשמה, לשמחתנו הרבה התאושש מבחינה נוירולוגית באופן מהיר ומלא, ללא נזק לטווח ארוך".

המשפחה הודתה בהתרגשות לצוות הרפואי, אך ביקשה לשמור על פרטיותה: "ההרגשה נדירה, אנחנו אסירי תודה לכל הצוות המסור - החל מד"ר אמיר בר, דרך האחים והאחיות ועד עובדי המשק. הם הצילו את הילד, טיפלו בו וגם ראו אותנו, את המשפחה, חיזקו אותנו וסייעו לנו".