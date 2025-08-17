הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את האומדן הראשון לתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) לרבעון השני של שנת 2025, ממנו עולה תמונה מדאיגה של האטה במשק.

לפי הנתונים, התמ"ג, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, ירד ב־3.5% לעומת הרבעון הראשון - זאת לאחר עלייה של 3.1% ברבעון הראשון של השנה. לנפש מדובר בירידה חדה עוד יותר - 4.4% בחישוב שנתי.

ירידה חדה נרשמה בהשקעות בנכסים קבועים (12.3% בחישוב שנתי) ובצריכה הפרטית (4.1%) בחישוב שנתי.

הלמ"ס מציינת כי "השינויים ברבעון השני של שנת 2025 הושפעו בצורה מהותית ממלחמת 'עם כלביא', במיוחד ההוצאה לצריכה פרטית וההשקעה בנכסים קבועים".

למרות הירידה ברבעון השני של שנת 2025 ישנה עלייה בתוצר של 1.6% לעומת הרבעון השני בשנת 2024, של 1.1% בתוצר העסקי, 0.9% בצריכה הפרטית ו-6.9% בהשקעות בנכסים קבועים.