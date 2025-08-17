שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ חתם על החלטה המאפשרת שיווק מגרשים לבנייה עצמית המיועדים אך ורק למשרתי מילואים.

העיתון TheMarker דיווח הבוקר כי ההחלטה התקבלה בניגוד לבקשת היועץ המשפטי של משרד האוצר, שהמליץ להשהות את החתימה עד לגיבוש חוות דעת משפטית מסודרת, זאת לנוכח החשש כי ההחלטה תיחשף לעתירות בבג”ץ, ותתקשה לשרוד מבחינה משפטית.

היועמ”ש למשרד האוצר ביקש להמתין לפחות עד להשלמת בחינה משפטית שתוכל להעניק למדינה כלים להגן על המהלך בבג”ץ, אולם סמוטריץ’ בחר לחתום על ההחלטה ללא דיחוי.

מלשכת סמוטריץ' מסרו בתגובה: "שר האוצר הוא שיזם את החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל שמאפשרת הקצאה של עד 100% מהמגרשים למשרתי המילואים וחתימתו על ההחלטה פרי יוזמתו טריוויאילית ומתבקשת. השר המתין שבועיים וחצי מקבלת ההחלטה ועד לחתימתו בכדי לאפשר לאנשי המקצוע לקיים את הפרוצדורה השגרתית בהחלטות מעין אלו המועברות לחתימתו, ואולם סרב להמתין עד בוש ולעכב את מימוש ההחלטה ואת פרסום המכרזים".

עוד נמסר כי "מדובר בהחלטה ערכית, מוסרית, ציונית ולאומית ראשונה במעלה, המוקירה את מי שעזבו הכל מאחור ומחרפים נפשם על הגנת העם והארץ והיא המשך ישיר למדיניות אותה מוביל שר האוצר מראשית המלחמה להוקרה, תגמול ותיעדוף המשרתים ככל האפשר.

טענות 'חוקתיות' לכאורה הנשמעות מצד משפטנים במשרד המשפטים לפגיעה בשוויון מעוררות גיחוך ואף יותר מכך שאט נפש ומוטב להן שלא היו נטענות. אין שום שוויון בין מי שמשליכים חייהם מנגד, עוזבים את משפחתם ופרנסתם ומוסרים את נפשם על תקומת עמינו וביטחונו לאלו שאינם. כשיתקיים שוויון בשדה הקרב ניתן יהיה לדבר על שוויון בהקצאת מגרשים לבניה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית וציונית וזו המדיניות שאותה היא תוסיף לקדם. שר האוצר נחוש להמשיך בעזרת השם לקדם את מדיניות העדפת המשרתים".