תיעוד: איילון דרום נחסם באזור מחלף ארלוזרוב צילום: דנור אהרון

המשטרה עדכנה כי כל הכבישים שנחסמו בעקבות ההפגנות בירושלים נפתחו, והתנועה זורמת. עלה ל-32 מספר העצורים החשודים בהפרת סדר בהפגנות ברחבי הארץ.

"החל משעות הבוקר, פעלו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב להשבת הסדר בעקבות מחאות במספר צמתים בעיר, בציר בגין ובכביש 16, שכללו הפרת סדר תוך חסימת צירים ובמספר מקרים נרשמו עימותים בין המפגינים לשוטרים", אמרו במשטרה. "במהלך עימותים אלו, עצרה המשטרה 7 מפרי סדר והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".

במהלך הבוקר דווח כי משאית נכנסה לתוך המון המפגינים בצומת קפלן - לאונרדו דה וינצ'י בתל אביב. המוחים ניסו לעצור אותה, והנהג ניסה לפלס את הדרך והתווכח איתם. מפגינים חסמו את כביש 4 בשני הכיוונים במחלף אם המושבות, וחלקם הבעירו צמיגים.

זמן קצר אחרי שהמשטרה הכריזה שההפגנה בכביש 16 בכניסה לירושלים לא חוקית, הופעלה מכת"זית. השוטרים במקום ניסו לפנות מהכביש את המוחים, שהתיישבו ואוחזים אחד בשני. בהמשך המפגינים יצאו מנהרת הכניסה לעיר, וחסמו את מנהרת היציאה.

פינוי החסימה במנהרת כביש 16 ליד גבעת מרדכי דוברות המשטרה

המשטרה עדכנה כי "עשרות משתתפי החלו להפר סדר תוך שחסמו את מנהרת כביש 16 והתעמתו עם השוטרים. עד כה עצרה המשטרה 7 חשודים".

ברכבת ישראל דיווחו על רגיעה משמעותית בתחנות ואמרו כי "לא נרשמים עומסים בשעה זו", לאחר שבשעות הבוקר נרשמו עומסים עקב חסימות כבישים במסגרת המחאות ברחבי הארץ, וקריסת אתר האינטנרט של הרכבת שתוקן בהמשך.

בתוך כך נתוני חברת שבא, המנהלת והמפתחת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב מצביעים על כך שהשביתה משפיעים באופן מינורי על נתוני הפעילות העסקית במשק.

בין השעות 8:00 ל-12:00 נרשמו במערכות חברת שבא היקף הוצאות כולל של 584.26 מיליון ש"ח. מדובר בירידה בהיקף של 5.1% לעומת היקף ההוצאות שנרשם בשעות אלו ביום ראשון שעבר, ב-10 באוגוסט 2025, ועמד על סכום של 615.87 מיליון ש"ח.