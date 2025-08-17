שניים מלוחמי כוח 100 החשודים בפרשת שדה תימן בפגיעה במחבל נוח'בה, דורשים כעת מהפרקליטות הצבאית להבהיר כי הפרסום של גיא פלג אודות מעשה סדום היה שקרי, ולהודיע כי נשלל חשד לביצוע מעשה מיני במחבל וכי חומרי החקירה שוללים כל חשד כזה.

דרישת הלוחמים מגיעה בהמשך להתראה ששלח השבוע מזכ"ל האו"ם לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, בה הודיע על כוונתו להכניס את מדינת ישראל ל'רשימה השחורה' של מדינות המבצעות פגיעות מיניות בזמן עימות, זאת בהתבסס על האירוע בשדה תימן.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו המייצג את שני הלוחמים מסר: "זו שעת מבחן לפצ"רית - אם באמת טובת מדינת ישראל וצה"ל לנגד עיניה כי אז חייבת היא לצאת כעת ולהודיע כי הפרסום של גיא פלג היה כוזב, כי אין בתיק ראיה ויזואלית למעשה סדום וכי הראות הרפואיות מפריכות מן היסוד כל חשד כזה. אם לא תצא הפצ"רית באמירה ברורה, כי אז ברור הוא כי מעדיפה היא לחפות בשתיקתה על ערוץ 12 מאשר לפעול ולהציל כפי חובתה את מדינת ישראל מהפיגוע התדמיתי-מדיני שגרמה חברת החדשות בשקריה".

במכתב ששלח עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו לפרקליטות הצבאית הסביר כי: "אין זה מקרי כי התראת מזכ"ל האו"ם באה לאחר הפרסומים השקריים בחדשות 12 אודות ראיות 'קונקלוסיביות' כביכול מתוך תיק החקירה, המראות ויזואלית ורפואית קיומה כביכול של עבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס".

עו"ד יאדו פירט את דברי פלג על העבירה אותה עברו כביכול אותם לוחמים: "גיא פלג אמר בכתבה כי: 'הצילום כולל תיעוד של העבירה המיוחסת לאנשי המילואים מעשה סדום בנסיבות אינוס' - זו הראיה הוויזואלית כביכול, וכן ראיה רפואית של מומחה כביכול: 'הקביעה הרפואית חד משמעית הפציעות נגרמו מהחדרה של חפץ'". אלא שבפועל הדברים הפוכים לגמרי, "לא דובים ולא יער, לא ויזואלי ולא רפואי", כתב עו"ד יאדו. "הראיות האמיתיות מפריכות לחלוטין אפשרות למעשה סדום, והדברים ידועים היטב לפרקליטות הצבאית. הדיבה שהוציא פלג מכה גלים ומטלטלת את מרשיי ובני משפחותיהם חדשות לבקרים, וכעת במכתב מזכ"ל האו"ם".

בסיום מכתבו דורש עו"ד יאדו מהפרקליטות הצבאית לפרסם הבהרה ברורה בנידון: "צה"ל שלח את מרשיי לרסן מחבלים בבתי מעצר, צה"ל אמון על החקירה ועל חומרי החקירה ועל צה"ל להבהיר קבל עם ועדה כי הפרסום שפגע במרשיי היה כוזב - שכן לא רק שחומרי החקירה לא תומכים בקיומו של חשד למעשה סדום, אלא הם מפריכים חשד כזה מן היסוד. הודעת הבהרה כזו אמורה הייתה לצאת מזמן, ואף בלי קשר לסבל שנגרם למרשיי, וזאת כדי למנוע או למתן את הפגיעה בדעת הקהל העולמית והמדינית שגרם הסרטון". עו"ד יאדו ציין כי אם משום מה לא תצא הודעה כזו, ישקלו הלוחמים לנקוט בצעדים נוספים.

נזכיר, כי חמשת הלוחמים מכוח מאה נעצרו בחודש יולי 2024 בחשד לפגיעה במחבל נוח'בה. לפני מספר חודשים הגישו עורכי הדין מנשה יאדו ונתי רום מארגון חוננו תביעת לשון הרע בשמם של שניים מלוחמי כוח 100 מפרשיית שדה תימן, בסך כ-1.5 מיליון ש"ח כנגד עיתונאי חדשות 12 גיא פלג אשר שידר כתבה מכפישה כנגד הלוחמים, בה נטען בין השאר כי הלוחמים ביצעו מעשה סדום במחבל נוח'בה במתקן שדה תימן. בנוסף, תובעים הלוחמים את חברת חדשות 12 על פרסום הכתבה של פלג.