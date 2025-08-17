נתניהו: החמאס דורש שנצא לגמרי מכל הרצועה וידאו: עומר מירון ובן פרץ / לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה להפגנות ברחבי הארץ ולקריאות לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, והזהיר כי מהלך כזה יוביל לחזרת אירועי ה־7 באוקטובר.

לדבריו, "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן ושנצטרך להילחם במלחמת אין קץ".

נתניהו ציין כי ביממה האחרונה פעלו כוחות הביטחון במספר זירות: חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, כוחות צה"ל פעלו במרחב זיתון שבפאתי עזה וחיסלו עשרות מחבלים, וחיל האוויר תקף בלבנון בכירים בחיזבאללה ומשגרי רקטות. "אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה", אמר.

ראש הממשלה הדגיש כי השליטה הביטחונית הישראלית ברצועת עזה היא תנאי בסיסי לסיום המלחמה. "אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אלא גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן, באמצעות פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא", אמר.

לדבריו, דרישות החמאס הן ההפך הגמור: "הם רוצים שנצא מכל הרצועה - מצפון, מדרום, מציר פילדלפי ומהפרימטר הביטחוני שמגן על יישובינו. כך הם יוכלו להתארגן מחדש, להתחמש מחדש ולתקוף אותנו מחדש".

נתניהו שב והזהיר מפני קריאות להפסקת המלחמה: "מי שקורא לזה לא רק שמקשיח את עמדת החמאס ומרחיק את שחרור חטופינו, אלא גם מבטיח שזוועות 7 באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יילחמו שוב ושוב במלחמת אין קץ".

בסיום דבריו חיזק נתניהו את כוחות צה"ל ואזרחי ישראל: "יחד השגנו הישגים כבירים על אויבינו בכל החזיתות. יחד אנחנו נלחמים, ובעזרת ה' יחד נשלים את הניצחון ונסיים את המלחמה".