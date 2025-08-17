הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (א') סיור שטח ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל שוחח עם מפקדי הגדודים והחטיבות בשטח, הסביר על התכניות להמשך והדגיש את הערכתו על פעילותם ברצועת עזה בימים אלו.

"אנחנו מאשרים היום את התכנית לשלב הבא במלחמה. כמו במבצעים האחרונים באיראן, בתימן, בלבנון, ביו"ש ובעזה, נמשיך לשנות את המציאות הביטחונית. נשמר את המומנטום של מרכבות גדעון תוך מיקוד בעיר עזה. נמשיך לתקוף עד להכרעת החמאס כשהחטופים לנגד עיננו. נפעל באסטרטגיה מתוחכמת, שקולה ואחראית. צה"ל יפעיל את כל יכולותיו ביבשה באוויר ובים על מנת לפגוע בחמאס בעוצמה", אמר.

"בקרוב נצא לשלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון', במסגרתו נמשיך להעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה עד להכרעתו. מבצע 'מרכבות גדעון' עמד ביעדיו, חמאס לא מחזיק כיום באותן יכולות שהיו לו לפני המבצע, פגענו בו קשות. המערכה הנוכחית אינה נקודתית, היא נדבך נוסף בתכנית ארוכת טווח ומתוכננת, מתוך ראייה רב זירתית לפגיעה בכל מרכיבי הציר ובראשם איראן.

אתם נלחמים כבר כמעט שנתיים ברציפות, הגעתם להישגים חסרי תקדים, שמביאים ביטחון לתושבי העוטף ולכל אזרחי ישראל. אני גאה בכם. על צה"ל מוטלת החובה המוסרית להחזיר את החטופים הביתה, חיים וחללים כאחד".

