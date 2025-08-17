הרב יעקובוביץ מנגן בזולה צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ובוגרי ישיבת ההסדר בצפת הקימו במהלך ימי בין הזמנים מיזם ייחודי - "אוהל נחל נובע" - על גדות נהר הירדן.

מטרת המיזם היא ליצור זולה חמה ומארחת, המעניקה לבני נוער מכל רחבי הארץ מקום של חיבוק, שיחה ואהבה.

במתחם מתקיימות שיחות אישיות, מוגשות ארוחות חמות ונשמעים ניגונים מעוררי לב. האווירה במקום מוגדרת על ידי המבקרים כמעין "פלנטה נפרדת" בחברה הישראלית, שבה עומק הלב והמפגש האישי עומדים במרכז.

ביום חמישי האחרון הגיע למקום ראש הישיבה, הרב איל יעקובוביץ', שנפעם מהיוזמה. לדבריו:

"לא יאומן. חברים רבים מהישיבה מוסרים את הנפש כפשוטו - לארח, להאכיל, לתת מקום לבני נוער וגם לבוגרים מכל מיני מצבים שונים. לנגן, לשוחח, לחזק. מקום עם לב פתוח ואהבה וחיבוק. איך אמר לי שם אחד: 'אם ככה זה להיות דוס - אז גם אני רוצה להיות דוס'".

המקום זכה השבוע גם לאירוע מיוחד: סעודת שבע ברכות לתלמיד הישיבה מרדכי שרייבר ורעייתו אמונה אור - אחותו של החטוף אבינתן אור - שנישאו בחתונה מרגשת.

באווירה קסומה של טבע, אחדות וחסד, הפך "אוהל נחל נובע" לכתובת של השראה, קירוב לבבות ונתינה כנה, המהדהדת הרבה מעבר לגדות הירדן.