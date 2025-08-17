קדיש של היתום על הר הבית צילום: באדיבות המצלם

משפחתו של הלוחם אביעד ניימן הי"ד ממצפה יריחו, שנפל בלבנון, עלתה היום (ראשון) להר הבית בעליה לרגל בר המצווה וציון הנחת תפילין לבנו הבכור חגי.

המשפחה עלתה בהרכב מורחב בהשתתפות האם שיר, הסב והסבתא אליקים ונעמה ניימן, אחים, דודים ובני דודים, התפללה תפילת שחרית על ההר וחגי קרא את הקדיש לזכרו של אביו אביעד הי"ד.

אביו, הרב אליקים ניימן, סיפר שכאשר אביעד חזר מהלחימה בעזה הוא קנה תמונה מפוארת של המקדש לבית שהיה באמצע בנייתו בגבעה במצפה יריחו והיה מסביר "בכל בית שהייתי יש שם תמונה גדולה של הר הבית, הם יודעים על מה הם נלחמים, לכן אני שם תמונה של בית המקדש, על הבית, על המדים, שנדע על מה אנחנו נלחמים".

המשטרה התחשבה בצרכי המשפחה ובתיאום עם מנהלת הר הבית אפשרה להם עלייה בנחת עם עצירות ארוכות לתפילה ודברי תורה. האח משה ניימן, מוותיקי העולים להר הבית, הדריך את העולים בתיאור הר הבית והרחיב על תהליך הגאולה.

במנהלת הר הבית מציינים כי הר הבית חוזר להיות מקום של שמחה והודיה ורבים עולים להר להודות ביום שמחתם. חתנים וכלות בני ובנות מצווה, הורים שעולים להודות על לידת ילדיהם ועוד.