הממשלה אישרה היום (א') את הצעתו של שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, להשלים את הקמת מרכז מורשת זאב ז’בוטינסקי בתל אביב.

זאב ז’בוטינסקי, הקים לפני 102 את תנועת בית"ר ההיסטורית שמהווה הבית למחנה הלאומי, כעת ביוזמת שר המורשת, עמיחי אליהו, מחולל המחנה הלאומי יזכה להנצחה הראויה לו.

במסגרת החלטת הממשלה מ קבע כי המיזם יתוקצב בסך של עד 21 מיליון ₪ לשנים 2025-2027, מתקציבי מספר משרדי ממשלה, ויכלול את חיזוק המבנה ההיסטורי, הקמת מרכז מבקרים חדשני ושדרוג התכנים שיוצגו בו לציבור הרחב.

מרכז המורשת יוקם במבנה מכון ז’בוטינסקי בתל אביב, לאחר שנים של עיכובים הנדסיים ובטיחותיים, ויהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מברך את השלמת מרכז המורשת לזאב ז'בוטינסקי, דמות ייחודית ומנהיג גדול של עמנו, שרעיונותיו המכוננים רלוונטיים היום יותר מתמיד. יש פה עשיית צדק ויצירת משנה מדינית שיכולה לשמש אותנו כמצפן ומפה כדי לנווט בים הסוער בו אנו נמצאים וגם עבור הדורות הבאים, ויש לכך חשיבות היסטורית עצומה".

שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, אמר לאחר ההחלטה: “מדינת ישראל חבה תודה עמוקה לזאב ז’בוטינסקי, מן המנהיגים הבולטים של העם היהודי בעת החדשה, שהאמין בכוחה של האומה לבנות את עצמה בארצה. אימרתו כי: 'מלאכתי - מלאכת אחד הבנאים, השוקדים על הקמת מקדש חדש לאל יחיד ששמו - עם ישראל', הינה צוואה קדושה בפיתוח העם היושב בציון. מרכז המורשת יבטיח כי הדורות הבאים יכירו את מורשתו, חזונו ופועלו למען חירותו וביטחונו של העם היהודי. יום היסטורי בחיזוק המורשת והזהות הלאומית שלנו".