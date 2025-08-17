מערכת האוריאה (SCR) שנכנסה בשנים האחרונות כמעט לכל רכב דיזל מודרני, נועדה להפחית את זיהום האוויר. אך האם היא באמת עושה טוב לרכב עצמו? והאם ביטול שלה ישפיע לרעה - או אולי דווקא ישפר את הביצועים?

כדי לענות על השאלה הזאת, בדקנו מה קורה לרכב אחרי ביטול אוריאה, יחד עם מומחי האוריאה, השירות המוביל בישראל בתחום.

מה בכלל עושה מערכת האוריאה?

מדובר במערכת שמזריקה נוזל בשם AdBlue ישירות למערכת הפליטה, במטרה לפרק תחמוצות חנקן (NOx) ולהפחית את רמת הזיהום. זה אולי נשמע ירוק ומרשים - אבל בפועל, הנהגים חווים משהו אחר לגמרי.

התקלות הנפוצות כוללות:

קפיצה בתצרוכת הדלק

ירידה בכוח המנוע

אזהרות חוזרות בלוח השעונים

תקלות שגורמות להשבתה מיידית של הרכב

צורך במילוי נוזל אוריאה אחת לכמה אלפי קילומטרים

בפועל, במקום מערכת שעוזרת - מדובר במערכת שדורשת תחזוקה יקרה ומביאה איתה המון כאבי ראש.

מה קורה לרכב אחרי ביטול אוריאה?

בדקנו את השאלה הזאת במספר רכבים - פרטיים ומסחריים - שבהם בוצע ביטול מקצועי של מערכת האוריאה:

פיאט דוקאטו

טויוטה לנד קרוזר

מרצדס ספרינטר

פולקסווגן קראפטר

בכולם, הנהגים דיווחו על שינוי חיובי:

המנוע הגיב טוב יותר

לא נרשמו תקלות או התראות

הנסיעה הפכה חלקה יותר

הרכב מרגיש "משוחרר" ובעל תגובתיות טובה יותר

ההסבר פשוט: ברגע שמבוטלת מערכת האוריאה, מוסרות מהמנוע הגבלות תוכנה שמאטות אותו בשעת בעיה או מגבילות את ביצועיו כדי להגן על מערכת הפליטה. ברגע שהמגבלות מוסרות, הנהג מקבל את מלוא היכולת של הרכב - בלי אזהרות ובלי הפתעות.

מה לגבי צריכת הדלק?

דווקא כאן מגיעה אחת ההפתעות:

בכמה מקרים נמדדה ירידה של 5% עד 10% בצריכת הדלק לאחר ביטול האוריאה.

הסיבה לכך היא שניהול המנוע חוזר להיות יציב ואחיד - מה שחוסך דלק בטווח הארוך. כשהמנוע לא נכנס למצבים של "חירום" בגלל שגיאות מערכת האוריאה, כל הרכב מתפקד בצורה אופטימלית.

מתי לא כדאי לבטל?

ביטול אוריאה לא מתאים לכולם. הנה מספר דוגמאות למקרים שבהם יש להיזהר:

אם הרכב עדיין באחריות יצרן - הביטול יבטל את האחריות

ברכבים חדשים מאוד או רכב ציבורי - יש לבדוק את החוקים הרלוונטיים

אם לא עושים את זה אצל מומחים - ביטול רשלני עלול לפגוע במחשב הרכב או להשאיר שגיאות שימנעו מעבר טסט

לכן, חשוב לוודא שהתהליך מתבצע ע"י מי שמבין, משתמש בציוד מקורי ונותן אחריות על העבודה.

הכירו את מומחי האוריאה - הבחירה הבטוחה שלך

מומחי האוריאה הוא שירות מקצועי שמתמחה בביטול מערכות אוריאה ברכבי דיזל - בצורה בטוחה, נקייה ומבוקרת. הצוות כולל טכנאים מנוסים עם מאות טיפולים מוצלחים בכל סוגי הרכב, תוך שימוש בכלים מתקדמים לגישה למחשב הרכב.

השירות כולל:

אבחון ראשוני של הרכב

התאמה לפי הדגם והמנוע

מחיקת תקלות והתראות

טיפול שמחזיק לאורך זמן

התחייבות לעבור טסט תקין (במקרים המתאימים)

לסיכום - פחות תקלות, יותר ביצועים

ביטול אוריאה לא רק חוסך כסף - הוא גם משפר את תחושת הנהיגה ומפחית תקלות.

אם הרכב שלך סובל מאזהרות חוזרות, ירידה בכוח או צריכת דלק מוגברת - זה הזמן לבדוק אפשרות לביטול.