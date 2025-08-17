חיים נהון, מורה בבית הספר הדמוקרטי ביפו, פרסם קריאה לראש עיריית תל אביב רון חולדאי למנות את הרב ד"ר תמיר גרנות לתפקיד רב העיר.

נהון, שהכיר את הרב בעת לימודיו בבית מדרש יוצר ברמת הגולן, הדגיש את אישיותו ואת יכולתו לחבר בין עולמות שונים.

לדבריו, "בעוצמה נדירה, הוא חיתן את ארוסת בנו שנפל במלחמה האחרונה. כן - בתוך האבל והכאב, הוא מצא כוח להוביל ברגעים מקודשים של חיים". נהון הוסיף כי מינוי רב שאינו קשור לערכי העיר תל אביב יהיה החמצה, וקרא לחולדאי, "פנה לרב תמיר גרנות. הצע לו את תפקיד רב העיר תל אביב".

גם הבימאית אביגיל שפרבר הצטרפה לקריאה, והדגישה כי בחירת רב ראשי לעיר תל אביב-יפו היא מהלך בעל השלכות רחבות על יחסי דת ומדינה. "על המנהיג הרוחני הנבחר להיות בעל כתפיים רחבות מספיק כדי לגשר על הפערים, להבין את מורכבותה של תל אביב, ולהציע מודל רבני חדש שאינו מתבצר אלא מתחבר".

שפרבר הוסיפה כי הרב ד"ר תמיר גרנות, מראשי ישיבת ההסדר "אורות שאול", הוא המועמד המתאים ביותר. "הוא מגלם במלוא מובן המילה את התקווה למנהיגות רוחנית רלוונטית, מכילה ומאחדת". היא קראה לציבור להצטרף ליוזמה החברתית התומכת במינויו, ולחתום על המכתב הפתוח שפורסם ברשת.