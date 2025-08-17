תיעוד של יוליוס מיום שישי צילום: באדיבות המשטרה

בתום שעות ארוכות של חיפושים עדכנה המשטרה הערב (ראשון) כי אותרה גופתו של הנעדר חיים זאב יוליוס.

יוליוס, תושב רמלה בן 58, נעלם ביום שישי האחרון. גופתו אותרה בעיר פתח תקווה לאחר שעות ארוכות של חיפושים.

הוא נראה לאחרונה ביום שבת בבוקר ברמלה, ובהמשך תועד באזור מסוף ארנס בפתח תקווה, לאחר שעל פי מידע אמין עלה על קו 249 שיצא מרמלה. מאז נעלמו עקבותיו ולא נוצר עמו קשר.

מוקדם יותר היום עדכנה המשטרה בשיחה עם ערוץ 7 כי הצליחה לאתר נהג אוטובוס נוסף שהוריד את יוליוס במסוף אוטובוסים 'החרש' בפתח תקווה ביום שישי בסביבות השעה 15:00.

במשטרה ציינו כי החיפושים אחריו נמשכו מאז היעדרותו.