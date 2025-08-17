בחור הישיבה ברוך יצחקוב שוחרר היום (ראשון) מהכלא הצבאי לאחר 13 ימי מעצר בשל עריקות מהשירות הצבאי.

עם יציאתו מהכלא התקבל ברוך, שמיוצג על ידי 'אגודת בני הישיבות', בשירה וריקודים על ידי תומכיו.

בראיון שנתן עם יציאתו ל'קו המידע', תיאר יצחקוב את חוויותיו במעצר. "גדולי ישראל רקדו איתנו ושרו איתנו, הכניסו לנו חיים, הרגשנו שם התרוממות והתעלות גדולה, שלא כל אחד יכול לזכות", סיפר.

יצחקוב התייחס במיוחד לביקור המרגש של מנהיג עולם הישיבות הרב משה הלל הירש, שהותיר בו רושם עמוק.

"הרב משה הלל הירש אמר לי - אני רוצה להישאר לשבת איתי כאן בכלא, אך נאמר לו שזה לא אפשרי", סיפר ברוך.

לדבריו המחאות מחוץ לכלא חיזקו את רוחו ורוח חבריו הכלואים. "הרגשנו רעמים מהמחאה החסידית בחוץ, זה חיזק אותנו מאוד והעלה את הרוח של כולנו. כעת יהיה לי יותר כוח ללמוד".

אחיו של ברוך, הבחור רפאל יצחקוב, תלמיד ישיבת מאורות התורה, עדיין כלוא בכלא הצבאי וצפוי להשתחרר ביום חמישי הקרוב.