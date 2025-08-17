גורם פלסטיני בכיר מסר כי הארגונים הפלסטיניים לא קיבלו הצעות חדשות כלשהן במהלך המגעים שהתקיימו לאחרונה בקהיר במאמץ להגיע להסכם הפסקת אש.

לדבריו, חברי המשלחת הפלסטינית שביקרו בקהיר ציינו בפני מארחיהם את נכונותם לדון בפתיחות בכל יוזמה רצינית שתביא לסיום המלחמה.

עוד אמר הגורם כי הארגונים הפלסטיניים מעריכים את מאמציה של מצרים ופועלים בגמישות כלפי כל יוזמה שתוצג בפניהם.

הוא הוסיף כי המדינות המתווכות, מצרים וקטאר, ממשיכות בפעילות המדינית, אף שלא הוצגו עד כה הצעות משמעותיות חדשות על שולחן המשא ומתן.

התנאים להסכם, על פי אותו גורם פלסטיני, הם הפסקת המלחמה, הסרת המצור מעל רצועת עזה ומימוש הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני.