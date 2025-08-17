תיעוד של מתן צנגאוקר מהשבי ללא קרדיט

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, חשפה הערב (ראשון) בכיכר החטופים סרטון חדש בו נראה בנה בשבי חמאס. על פי הערכות מדובר בסרטון שצולם לפני כמה חודשים.

בסרטון נראה צנגאוקר, שאיבד משקל רב, כשהוא יושב על כיסא ופונה לבני משפחתו ולבת זוגו אילנה גריצ'בסקי. צנגאוקר אמר: "טאטו, שני, אילנה, אני מתגעגע אליכם. בעזרת השם נתראה בקרוב. כל המכרים שלי, כל החברים שלי - צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים". לסיום חוזר צנגאוקר על המשפט: "בעזרת השם נתראה בקרוב".

עינב צנגאוקר, אימו של מתן אמרה לאחר שחשפה את הסרטון: "שורף לי מרוב געגוע. הלב שלי שורף כולו מתן שלי. אנחנו ועם שלם עושים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה רעש. המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי כשאני מתהפכת במיטה בלילות. אני מדמיינת אותך מביט לי בעיניים. וכואב לי, שורף לי בנשמה מרוב געגוע. שורף לי שאני לא יכולה לחבק, לשמוע ולהחזיק אותך".

בהתייחס למדיניות הממשלה אמרה צנגאוקר: "ממשלת ישראל מעולם לא הניחה יוזמה אמיתית להסכם כולל וסיום המלחמה. הם הפכו את המלחמה הצודקת ביותר למלחמת שווא. שרים התגאו שטירפדו עסקאות. ניצלו את הכאב שלנו המשפחות. אין ממשלה ראויה אבל יש לנו עם".

"קמנו ב-7 באוקטובר להציל את המדינה ואנחנו קמים עכשיו להציל את החטופים והחיילים. אנחנו דורשים הסכם כולל וישים ואת סיום המלחמה. אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו - את הילדים שלנו. ונמשיך לדרוש עד שנקבל!".

"מתן שלי. גיבור שלי, אני כל כך גאה בך איך שאתה מחזיק מעמד כבר 681 ימים. אנחנו נלחמות עליך מתן, עם שלם נלחם עליך ילד יפה שלי. תחזיק מעמד. אנחנו בדרך להוציא את כולם!".