גבול מצרים צילום: אמיר כהן, רויטרס

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפא, נפגש ביום ראשון עם עמיתו המצרי, מוסטפא מדבולי, בלשכת הממשלה המצרית באל-עלמיין. סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "וופא" דיווחה כי שני האישים דנו במאמצים להשגת הפסקת אש ברצועת עזה, "התקיפות" הישראליות ביהודה ושומרון והצורך לבלום את תוכניות הסיפוח והגירוש. מוסטפא העביר מסר מיו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), בדבר הדרישה לפתוח את כל המעברים לרצועת עזה, במשתמע כולל מעבר רפיח, להכנסת סיוע הומניטרי. ראש הממשלה הפלסטיני אמר בפגישה כי "מדינת פלסטין" מוכנה לשאת באחריות המלאה לניהול רצועת עזה, שתאוחד עם הגדה המערבית, לקראת יישום פתרון שתי המדינות. עמיתו, ראש הממשלה המצרי, ציין כי קהיר ממשיכה לפעול בזירה הבינלאומית לקידום הסכם הפסקת אש בר-קיימא, והיא מוכנה לערוך ועידה לשיקום רצועת עזה מיד לאחר השגת הסכם לסיום הלחימה.