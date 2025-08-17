סקר חדשות 12 שנערך הערב (ראשון) על ידי מנו גבע מצביע על פער ברור בין הליכוד לבין שאר המפלגות.

הליכוד מקבלת 24 מנדטים ומובילה, ואחריה ניצב נפתלי בנט עם 20 מנדטים. מפלגה חדשה בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-12 מנדטים.

במקום הרביעי ישראל ביתנו עם 11 מנדטים, יחד עם "הדמוקרטים" של יאיר גולן המקבלת אף היא 11.

ש"ס עם 8 מנדטים, יש עתיד ויהדות התורה עם 7 כל אחת, עוצמה יהודית עם 6, חד"ש-תע"ל ורע"מ עם 5 כל אחת, והציונות הדתית עם 4 מנדטים.

על פי הסקר, המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

בתרחיש בו איזנקוט חובר לבנט והופך למספר 2 במפלגה - היא הופכת למפלגה הגדולה ביותר עם 29 מנדטים. הליכוד בראשות נתניהו עם 24 מנדטים. אחריהן ישראל ביתנו של ליברמן והדמוקרטים של יאיר גולן עם 12 מנדטים כל אחת.

ש"ס עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים. חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים, וכך גם רע"ם. הציונות הדתית עם 4 מנדטים. גם בתרחיש הזה כחול לבן מתחת לאחוז החסימה עם 2.8%, ובל"ד עם 1.9%.

הסקר בדק תרחיש בו איזנקוט מקים מפלגה, ומתמודדת גם מפלגת מילואימניקים. במקרה כזה, הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר אך יורדת ל-23 מנדטים. המפלגה של בנט שנייה עם 19 מנדטים, אחריהן הדמוקרטים עם 11 מנדטים, וישראל ביתנו עם 10 מנדטים.

המפלגה החדשה של אייזנקוט, בתרחיש כזה, מגיעה ל-10 מנדטים. ש"ס נותרת ללא שינוי עם 8 מנדטים. יהדות התורה גם היא נשארת יציבה עם 7 מנדטים. יש עתיד עם 7 מנדטים, ואחריה עוצמה יהודית עם 6 מנדטים.

המפלגות הערביות, רע"ם וחד"ש-תע"ל, נשארות על 5 מנדטים כל אחת. מפלגת המילואימניקים מקבלת גם היא 5 מנדטים. הציונות הדתית של סמוטריץ' מקבלת 4 מנדטים. גם בתרחיש הזה, כחול לבן ובל"ד מחוץ לכנסת.