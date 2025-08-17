פוסט־טראומה (PTSD), חרדה ודיכאון הם מצבים רפואיים שעלולים להשפיע בצורה דרמטית על איכות החיים, התפקוד היומיומי והקשרים הבינאישיים.

בישראל, במיוחד בשנים האחרונות ובעקבות אירועים ביטחוניים טראומטיים, מספר הסובלים מתסמינים אלו נמצא בעלייה מתמדת. בעוד שחלק מהמטופלים מצליחים להיעזר בטיפול פסיכולוגי או תרופתי, רבים אחרים עדיין אינם מוצאים בהם מענה מספק, ונזקקים לפתרונות יעילים ומהירים יותר, המטפלים בשורש התגובה הפיזיולוגית של הגוף למצבי לחץ.

מהו בעצם טיפול SGB?

טיפול Stellate Ganglion Block (בקיצור SGB) של סטלה סנטר ישראל , הינו הליך רפואי קצר וממוקד, הכולל הזרקה מדויקת לאזור עצבי בצוואר תחת הנחיית אולטרסאונד. מטרתו היא לאפס את פעילות היתר במערכת העצבים הסימפתטית, האחראית על תגובת "הילחם או ברח". כאשר מערכת זו פועלת יתר על המידה, כפי שקורה פעמים רבות במקרה של פוסט־טראומה וחרדה. המערכת הסימפתטית עלולה להוביל לשורה של תסמינים פיזיולוגיים ונפשיים, כגון: דריכות יתר, נדודי שינה, קושי בריכוז, ותגובות חרדה בלתי נשלטות ופתאומיות.

יתרונות טיפול SGB במקרים של פוסט טראומה

הקלה מהירה בתסמינים: מעל 70% מהמטופלים מדווחים על שיפור משמעותי.

הליך קצר ומיקרו פולשני: הטיפול מתבצע במרפאה בבית החולים רפאל , פארק עתידים, תל אביב, ואורך לרוב פחות משעה.

השפעה ארוכת טווח: אצל מטופלים רבים ההקלה נשמרת למשך חודשים ואף שנים.

שילוב עם טיפולים נוספים: הטיפול אינו סותר טיפול פסיכולוגי או תרופתי, אלא יכול לשמש כבסיס לשיקום רגשי ונפשי.

מה אומר המחקר?

מחקרים בינלאומיים, ובהם ניסויים קליניים אקראיים רחבי היקף (RCT), מצאו כי ל-SGB יעילות גבוהה בהפחתת תסמיני PTSD וחרדה. בישראל, מאז שהטיפול הוצג לראשונה, מאות מטופלים עברו אותו בהצלחה ודיווחו על חזרה משמעותית לתחושת האיזון והשליטה בחייהם.

סטלה סנטר: מובילים את התחום בישראל

מרפאת סטלה סנטר ישראל הינה חלק מרשת עולמית המובילה את תחום ה־SGB, ומציע טיפול בסטנדרט רפואי גבוה, עם צוות מקצועי מנוסה והקפדה על התאמה אישית לכל מטופל. המרכז עובד בשיתוף פעולה עם מומחים בינלאומיים ומביא לישראל את שיטות העבודה המתקדמות ביותר בתחום.

לסיכום: תקווה אמיתית למי שסובל

SGB אינו "טיפול קסם", אך עבור רבים הוא מהווה נקודת מפנה משמעותית בהתמודדות עם פוסט־טראומה, חרדה ודיכאון. בעזרת גישה חדשנית, ידע רפואי מעמיק ומסירות לצורכי המטופלים, סטלה סנטר ישראל מציעה הזדמנות אמיתית לשינוי ולחיים מאוזנים ובריאים יותר.