העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח היום (ראשון) כי בארגוני הטרור ברצועת עזה שוקלים להעביר חטופים לעיר עזה, במטרה לקשור בין גורלם לבין התוכנית הישראלית לכיבוש העיר הגדולה ברצועה.

גורמים בארגונים אמרו לעיתון כי אף שמדובר בתוכנית מסוכנת, היא נמצאת בדיון בדרגים הגבוהים, הן בתוך הרצועה והן מחוצה לה. "המטרה היא להגביר את הלחץ על ישראל ולקשור בין גורלם של החטופים החיים להחלטות של נתניהו", נכתב.

עוד ציינו הגורמים כי עד כה השיקול המרכזי היה לשמור על חיי החטופים ככל שניתן, כדי להשתמש בהם כקלף מיקוח להחלפת אסירים ולהשגת הפסקת אש.

עם זאת, על רקע השינויים האחרונים בזירה, נבחנת אפשרות לשינוי מדיניות, כך שחיי החטופים ייקשרו ישירות לגורל התושבים בעזה.

הגורמים הוסיפו כי רעיון זה לא נשקל באזורים אחרים שנכבשו בעבר, משום שלטענתם "התוכנית הנוכחית לעיר עזה היא המסוכנת מכולן".

עם זאת, בישראל מעריכים כי הדיווח בעיתון הוא ככל הנראה מהלך תעמולתי של חמאס, שנועד לגרום לישראלים לצאת נגד יישום התוכנית לכיבוש עזה וליצור לחץ ציבורי על ההנהגה המדינית.