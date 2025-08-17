עצרת "עוצרים לתהילים" Nessy Gil

אלפים מכל רחבי הארץ השתתפו הערב (ראשון) בעצרת התפילה הארצית "עוצרים לתהילים", ביוזמת מטה משפחות החטופים.

במוקדים רבים התכנסו משפחות חטופים, אישי ציבור, רבנים, צעירים ומבוגרים מכל גווני החברה הישראלית, לאמירת פרקי תהילים ולזעקה משותפת להשבת החטופים לביתם.

במקביל, הצטרף מוזיאון העם היהודי ליוזמה והקרין על קירות המבנה פרקי תהילים ותפילה.

מנכ"ל המוזיאון, עודד רביבי, אמר, "הקרנת פרקי התהילים הערב על קירות המוזיאון מהווה ביטוי מרגש ועוצמתי לאחד הערכים הקדושים ביותר של העם היהודי - פדיון שבויים".

במטה המשפחות אמרו לאחר העצרת: "הכאב לא עוצר - וגם התקווה לא. ההתכנסות המשותפת בתפילה מוכיחה שאנחנו עם אחד, מאוחד, שלא מוותר על 50 חטופים וחטופה החיים והחללים. נמשיך להיאבק - עד שכולם ישובו לביתם".