שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התייחס הערב (ראשון) לסערה סביב האשמה כלפי ישראל במות צעירה מעזה בשל תת תזונה.

הסערה פרצה לאחר שה-BBC דיווח כי מראח אבו זהרי, צעירה בת 20 מרצועת עזה שהועברה לאיטליה לטיפול רפואי, מתה בבית החולים לאחר שלקתה בדום לב, וציין כי היא סבלה מתת תזונה קשה.

ישראל מיהרה להבהיר כי הצעירה סבלה מלוקמיה והוטסה לאיטליה לצורך טיפול רפואי, וכי אין מדובר במקרה של רעב כפי שנרמז בסיקור.

העיתונאית היהודית מלאני פיליפס מתחה ביקורת על סיקור ה-BBC וכתבה, "ישראל מסייעת להטיס חולת סרטן מעזה לאיטליה. היא מתה שם מלוקמיה. ה-BBC מציע שישראל הרעיבה אותה למוות. מבחינת ה-BBC, אפילו סרטן זה באשמת ישראל".

האקבי, הצטרף לביקורת החריפה על ה-BBC ואמר בעוקצנות, "האם ה-BBC יתנצל על הסיפור? כמובן. באותו יום שבו ייפתח סניף של באסקין-רובינס בגיהינום".

מאוחר יותר ה-BBC הוסיף לכתבה את טענת ישראל שהחולה סבלה מלוקמיה.

ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר: "העובדות אותן לא הזכירו הדיווחים - מארה אבו זוהרי בת ה-20 סבלה מלוקמיה. הרשויות באיטליה פנו לישראל בבקשה לפינוי של מארה בשל מחלתה, וישראל אישרה זאת. עם זאת, הפינוי יכול היה להתרחש מוקדם יותר, שכן הרשויות בישראל הציעו מספר מועדים אפשריים מוקדמים יותר לפינוי האישה".

"מדינת ישראל מקלה על העברה רפואית של חולים, בדגש על ילדים, ומעודדת מדינות ברחבי העולם להגיש בקשות כאלה, בעוד שחמאס ממשיך לנצל אותן בציניות למען סדר היום המעוות שלו".