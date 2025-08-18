נשיא מוסדות נחלת ישראל במגדל העמק, הרב שמחה שטטנר, עדכן כי רופאיו של ראש הישיבה, הרב שניאור קץ, הודיעו שאין בידם עוד להועיל למצבו הרפואי.

לדבריו, "אין לנו שום התפעלות מדברי הרופאים, על אף הסטטיסטיקה שעליה הם נשענים".

במכתבו הדגיש הרב שטטנר כי האמונה והביטחון בבורא הם המפתח לרפואתו של הרב קץ, וכי יש להרבות בתורה ובמצוות לצד ניהול חיים רגילים ככל האפשר.

ביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 תתקיים בכותל המערבי תפילת המונים תחת הכותרת "הן אל כביר ולא ימאס", לרפואת הרב שניאור זלמן מרדכי שיינע נעטל (קץ).

ביום שישי האחרון התקיימו ברחבי הארץ מבצעי הפצות, בהם הנחת תפילין וחלוקת נרות שבת. ההפצות התקיימו במוקדים רבים ובהם כרמיאל, חיפה, מגדל העמק, אריאל, רמת השרון, בית שאן, מודיעין, ירושלים, צומת שילת ורמת גן.

הרב שטטנר קרא לציבור להוסיף שמחה ונחת רוח לרב באמצעות תמיכה בפעילות המוסדות ובפרט בבניית הישיבה, וכן בפעילות רוחנית.

לדבריו, הציבור נקרא לאמירת שני פרקי תהילים ביום, לימוד שתי משניות על פי הסדר היומי והתחזקות בכל ענייני הקדושה. עוד ציין כי "המצב הרוחני של בנים משפיע ישירות על מצבו של האב, ושל מי שנקרא אב ברוחניות, בכל התחומים".