בעוד פחות משבוע תחל עונת 2025/26 בליגת העל בכדורגל ולאוהדי מכבי חיפה יש הרבה סיבות לדאגה.

אחרי ההדחה המאכזבת מאירופה עם הפסד "ביתי" בתוצאה 2:0 לראקוב הפולנית, הערב (ראשון) נכשלו הירוקים מהכרמל גם מול הקבוצה הקטנה מריינה, במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו בישראל.

הירוקים מהכרמל הגיעו למספר מצבי הבקעה במחצית הראשונה אך לא השכילו לנצל זאת בכדי לעלות ליתרון ומוחמד שכר היה שם כדי להעניש אותה.

במחצית השניה חיפה כמעט ונעלמה לחלוטין וריינה ניצלה זאת שוב ושוב כדי לתפוס את ההגנה בחולשתה. זה נגמר עם שער נוסף של שכר שקבע 2:0 לריינה על חיפה שמסיימת את מפעל קדם העונה במקום השמיני, הרחק מהמקום אליו היא שאפה להגיע בטורניר המוקדם של העונה, הרחק מהמקום אליו היא שואפת להיות בסיום העונה שתכף תחל במשחק ליגה מול אותה ריינה. בקצב הזה - לאוהדים הירוקים מצפה עונה קשה מנשוא.

במשחק נוסף הערב במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו, ניצחה האלופה מכבי ת"א את הפועל ירושלים בתוצאה 1:2 במשחק הפרידה של שניים מכוכביה בעונה האחרונה, דור תורג'מן ופאטצ'י שיעזבו בקרוב את ישראל.