האב השכול אורן סמדג'ה, מדליסט אולימפי ומאמן נבחרת הג'ודו לשעבר, התייחס היום (ראשון) למחאות למען החטופים וקרא לנהוג באחריות.

סמדג'ה, שאיבד את בנו עומר ז"ל בקרב בעזה, הבהיר כי השבתת המדינה אינה הדרך להשיב את החטופים.

בדבריו ציין כי הטענה שהמלחמה מסכנת את החטופים אינה מקובלת עליו. "הטענה שהמלחמה מסכנת את החטופים צורמת מאוד".

"אנחנו, כהורים של עומר, ידענו שהמלחמה מסכנת את הבן שלנו ואת כל הלוחמים, ובכל זאת הם יצאו לקרב למען ביטחון המדינה. ולרגע אחד לא ראיתי את המפגינים חוסמים את המדינה, כדי שהבן שלנו ושאר הלוחמים לא ילכו ללחימה", כתב בחשבון האישי שלו ברשת X.

עוד הוסיף סמדג'ה כי הלוחמים פעלו מתוך תחושת שליחות. "שם, בתוך עזה, עם החום, האבק וכל הקשיים שהלוחמים שלנו עוברים, לרגע אחד לא שמעתי את עומר מתלונן. הייתה לו, ולהם, מטרה ברורה - לנצח במלחמה, להשמיד את אלה שרצחו, אנסו והתעללו בגופות של האחים שלנו. בכל מטרות המלחמה, החזרת האחים שלנו משבי החמאס הייתה ונשארה מטרה עליונה".

בהתייחסו למחאות, כתב המאמן הלאומי לשעבר, "ככה, בהשבתת המדינה, לא מנצחים ואולי אפילו מעלים חיוך גדול לאויב. התמונה שמלווה אותי היא עומר, בשיא הלחימה, ישן עם הבגדים, מתכונן ליום קרב נוסף, לדאוג לביטחון המדינה ולהחזרת החטופים".

בסיום דבריו פנה סמדג'ה למקבלי ההחלטות וקרא, "תמצאו כל דרך, כל נתיב אפשרי, כדי להחזיר את החללים לקבורה ראויה ואת החטופים לחיק משפחותיהם".