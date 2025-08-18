מתתיהו קורמן, ירושלמי המוכר כמטייל ותיק ברחבי העולם, חווה אמש אירוע שוד מפחיד במדינת סרי לנקה, ממנו ניצל בנס לאחר שקפץ ממונית נוסעת.

האירוע התרחש בעיר ארוגם ביי כאשר קורמן נסע עם נהג מונית לסיור באזור.

על פי עדותו של קורמן, במהלך הנסיעה חזרה לכיוון בית חב"ד בארוגם, סטה הנהג ממסלולו והוביל אותו לכביש צדדי. "לפתע החל להתנפל עלי ולקחת לי בכוח את הארנק שלי עם הדרכון כסף מזומן וכרטיסי אשראי", תיאר קורמן.

לאחר מאבק פיזי עם השודד, "הסכים" הנהג לוותר לו על כל הכסף בארנק בתמורה לתשלום של 150 דולר. אולם לאחר החזרה לדרך הראשית, סמוך לכניסה לעיר, סטה הנהג שוב ממסלולו לדרך צדדית. "צעקתי לו לעצור מיד וכשזה לא עזר נאלצתי למען בטחוני האישי לקפוץ מהטוקטוק תוך כדי נסיעה," סיפר.

למזלו של קורמן, הקפיצה התרחשה סמוך למחסום צבאי וחיילים הגיעו מיד לבדוק מה אירע. הנהג השודד נשאר במקום וטען בחוצפה לחיילים שקורמן קפץ מהרכב בגלל שהיה שתוי.

קורמן יצא מהאירוע עם פציעות שטחיות בידיים וברגליים ופנה לבית חב"ד המקומי, שם השליח הרב אברהם העניק לו עזרה ראשונה.

לאחר הגעת המשטרה וקבלת עדותו, הועבר קורמן לטיפול רפואי במרפאה המקומית לחיטוי וחבישת הפצעים. חברת הביטוח "פספורטכארד" כיסתה את עלויות הטיפול הרפואי.

בתחנת המשטרה המקומית, שם ראה קורמן את השודד אזוק, הציע לו מנהל התחנה שתי אפשרויות: לקבל מיד את כל הכסף שנשדד (150 דולר ו-10,000 רופי מקומי) בתמורה לשחרור השודד וסגירת התלונה, או לפתוח הליך משפטי שעלול להימשך חודשים או שנים. קורמן בחר באפשרות הראשונה, קיבל את כספו בחזרה והשודד שוחרר לאחר שביקש סליחה.

"בשורה התחתונה יצאתי בנס עם פציעות ונזקים קלים בלבד, שאומנם השביתו לי את המשך הטיול, אבל ביחס למה שיכול לקרות לי - יצאתי יחסית בזול, בחסדי שמים", סיכם קורמן, והמליץ לטיילים להיות זהירים יותר עם נהגי מוניות המציעים סיורים בתשלום.