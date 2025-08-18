מאות בני משפחה, חברים ולוחמי משמר הגבול ליוו למנוחות את רב-סמל ראשון תומר אליהו קליפי (25) מכפר ברוך ורס"ר גל יוסף (23) מעפולה, שנהרגו אתמול בתאונה קטלנית בגליל העליון.

טקס הלווייתו של רס"ר תומר אליהו קליפי ז"ל נערך בחלקה הצבאית של בית העלמין במגדל העמק, והלווייתו של רס"ר גל יוסף ז"ל נערכה בחלקה הצבאית של בית העלמין בעפולה.

הטקסים התקיימו במעמד מפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק, מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל ניצב מאיר אליהו, מפקד מג"ב צפון ניצב משנה שלומי יוסף, קצינים, מפקדים, לוחמים ולוחמות, בני המשפחות השכולות, קרובים, מוקירי דרכם ומכובדים נוספים.

רס"ר תומר אליהו קליפי ז"ל, בן 24 מכפר ברוך, התגייס למשמר הגבול בשנת 2019. לאחר שירות סדיר במג"ב איו"ש ומג"ב צפון, התגייס לשירות קבע ושובץ כבלש ביחידה המרכזית של מג"ב צפון, שם התקדם ושימש לאחרונה כמפקד צוות לוחמים.

במהלך מסע הלווייתו הועלה לדרגת רס"ר. תומר שנהרג ביום הולדתו הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ובת זוג. חבריו תיארו אותו כעוגן של היחידה, לוחם מקצועי משכמו ומעלה ואיש שיחה אמיתי שתמיד ידע להקשיב ולתמוך בחבריו.

רס"ר גל יוסף ז"ל, בן 23 מעפולה, התגייס למשמר הגבול ושובץ לשרת כלוחם במג"ב איו"ש ובהמשך המשיך לשירות קבע במג"ב צפון. במהלך שירותו שימש כמפקד צוות לוחמים ותואר כמי שלקח על עצמו כל משימה וכל אחריות למען חבריו. במהלך מסע הלווייתו הועלה לדרגת רס"ר. לפני שלושה שבועות נישא גל לאשתו חושן. הוא הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. חבריו מספרים עליו כאדם עם לב גדול, מסור ואהוב על כולם, שתמיד התנדב לכל משימה וראה בשליחות השירות ערך עליון.

"משמר הגבול ומשטרת ישראל מרכינים ראש עם לכתם של תומר וגל, שני לוחמים מצטיינים, חברים ומפקדים, אשר הקדישו את חייהם לביטחון אזרחי ישראל", נמסר.