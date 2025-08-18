סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים תקף אמש בחריפות את התנהלות המשטרה בירושלים וטען לאכיפה בררנית.

ברים הודיע כי יגיש השבוע עתירה לבג"ץ נגד השימוש במכת"זיות הבואש במחאות החרדיות, תוך שהוא חושף כי פנה לשר לביטחון פנים איתמר בן גביר בנושא ולא קיבל מענה.

בראיון לרדיו 'קול חי' התייחס ברים למחאות הציבור החרדי בסוגיית הגיוס. "זהו אירוע היסטורי, לראות את גדולי ישראל עומדים בראש המאבק ומובילים אותו. אם כך הם פני הדברים, ברור שמדובר בציפור נפשו של היהדות החרדית. גדולי ישראל רואים את התמונה המלאה ושוקלים את צעדיהם בהתאם, ועל פי זה ההוראות יינתנו".

ברים יצא בחריפות נגד התנהלות המשטרה וטען לאכיפה בררנית. "לא ייתכן שהמשטרה מתנהלת בכפפות של משי מול מפגינים שמשביתים מדינה שלמה, בעוד שבירושלים היא מפזרת מחאות באמצעות מכת"זיות בואש הפוגעות קשות בתושבים. מדובר באכיפה בררנית, ואני מתכוון להגיש השבוע עתירה לבג"ץ יחד עם טובי עורכי הדין בארץ".

"פניתי לשר לביטחון פנים בן גביר בנושא הבואש ולא קיבלתי מענה, זה לא מתאים לו, כי הוא בעבר הגיש עתירות דומות בעניין. אני מקווה שהוא פועל בעניין, הבואש זה נזק גדול לתושבים".