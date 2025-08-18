מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, צפוי להיפגש בימים הקרובים עם בכירים בדרג המדיני והצבאי, במסגרת הליך הביקורת על ליבת הכשלים שהובילו לאירועי 7 באוקטובר.

בין הבכירים שזומנו: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הרמטכ"לים לשעבר רא"ל (מיל') הרצי הלוי ואביב כוכבי, ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ממלא מקום ראש השב"כ, וכן קצינים בכירים נוספים.

הפגישות יעסקו, בין היתר, בהתנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני, ההגנה על גבול רצועת עזה, תפקוד המודיעין, הלוחמה הכלכלית בטרור, ומהלך האירועים של 7.10. השאלות שנשלחו לאישים נושאות סיווג "סודי ביותר".

הביקורת החלה בינואר 2024 אך הושהתה בצה"ל ובשב"כ כ-15 חודשים, על רקע ההתנגדות של ראשי הארגונים דאז. עם כניסתו של הרמטכ"ל אייל זמיר לתפקידו, גובש מתווה מוסכם עם מערכת הביטחון, שקיבל תוקף של פסק דין בבג"ץ באפריל 2025.

המבקר אנגלמן הבהיר: "טבח 7.10 הוא המחדל החמור בתולדות מדינת ישראל. כלל הדרגים - מדיני, ביטחוני ואזרחי - נתונים לביקורת המדינה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר".

לדבריו, "נדרשת זמינות מלאה, המצאת מסמכים רלוונטיים והתמודדות עניינית עם ממצאי הביקורת. המחויבות שלנו היא אך ורק לאזרחי ישראל הראויים לתשובות".

במקביל, נשלחו לראש הממשלה שורת טיוטות בנושאים אזרחיים וביטחוניים הנוגעים למלחמת חרבות ברזל, ובהם: היעדר תפיסת ביטחון לאומי, ההגנה על היישובים בדרום, טיפול בנפגעים, הסברה בין־לאומית, טיפול במפונים, ניהול תקציב המלחמה, היערכות חירום במשק האנרגיה והחקלאות, היערכות המדינה לאירועי סייבר. דוחות אלו יפורסמו לציבור לאחר סיום שלב התגובות ובחינת התייחסויות המבוקרים.