במהלך מפגש ראשי הרשויות ביו"ש אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, ביקש ראש עירית ביתר עילית מאיר רובינשטיין מראש הממשלה שישים סוף למשבר הגיוס החרדי.

"דוד המלך אומר: 'סור מרע ועשה טוב'. סור מרע - כבר עשית ואתה ממשיך לעשות, בס"ד מרובה מול החיזבאללה בצפון ומול איראן". 'כעת הגיע הזמן ל'ועשה טוב'", אמר לראש הממשלה.

"גם להחיל ריבונות, שיסייעו לפיתוח והרחבת ארץ הקודש - וגם לפתור את המשבר מול הציבור החרדי, להכיר בחשיבות ערך לימודי התורה ולומדי התורה, ולסיים עם סאגת חוק הגיוס".

עוד הוסיף: "הפסוק מסתיים: 'שכון ארץ ורעה אמונה'. שכון ארץ - להחיל ריבונות על כל ארץ ישראל. ורעה אמונה - בנוגע לערך לימוד התורה".

לסיום, איחל ראש העיר לרה"מ "שימשיך להיות חזק מול מפלגות הרל"ב (רק לא ביבי), שהינן מיעוט בעם הפועל באותה מידה נגד הציבור החרדי ונגד המתיישבים היהודים בישראל", כלשונו.

רובינשטיין אף הזמין את נתניהו לחנוכת הבית של גבעה ג', לאחר שהשתתף בזמנו בהנחת אבן הפינה של הגבעה. ראש הממשלה קיבל את ההזמנה בחיוב.