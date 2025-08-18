טיקטוק הכריזה על עדכון הנחיות הקהילה שלה, שנועד להעניק לכל המשתמשים - יוצרים וצופים כאחד - חוויית שימוש בטוחה, ברורה ושקופה יותר.

ההנחיות החדשות, שייכנסו לתוקף ב־13 בספטמבר 2025, גובשו בשיתוף פעולה עם מומחים, יועצים ויוצרים ביותר מ־30 מדינות, ומשקפות את מחויבותה של טיקטוק להעמקת האמון והבטיחות בפלטפורמה.

העדכונים כוללים שפה נגישה וברורה יותר, שקיפות מוגברת ומדיניות מחודשת במגוון תחומים. בין החידושים: מדור סקירה מרכזי המסכם את המדיניות בצורה בהירה, נהלים מחמירים לטיפול בתוכן מטעה, עדכון מדיניות בנושא בריונות, ואיחוד ההנחיות הקשורות להימורים, אלכוהול, טבק, סמים, כלי נשק ומוצרים מסוכנים תחת קטגוריית "סחורות ושירותים". בנוסף, הורחב סעיף "חשבונות ומאפיינים", הכולל כעת הנחיות ברורות לשימוש בהודעות ישירות, תגובות, שידורי LIVE ו־TikTok Shop.

העדכון החדש שם דגש גם על הגברת השקיפות באכיפת הכללים, במיוחד בתקופות משבר ובהתאם להקשרים מקומיים בכל מדינה.

במקביל, טיקטוק משקיעה בשיפור ההכשרה של בודקי התוכן ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות - בהן בינה מלאכותית - כדי לאכוף את הכללים בצורה חכמה, עקבית ומדויקת. נכון להיום, מעל 85% מהתכנים המוסרים בשל הפרת הכללים מזוהים אוטומטית, ו־99% מהם מוסרים עוד לפני שהמשתמשים מספיקים לדווח עליהם.

החברה קוראת לכל המשתמשים להכיר את ההנחיות החדשות ואת כלי הבטיחות הזמינים, כדי להמשיך ליצור, לגלות ולהתחבר בפלטפורמה בביטחון מלא.