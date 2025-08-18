חוקרי אוניברסיטת חיפה חשפו כתובת פסיפס צבעונית ויוצאת דופן ביוונית, שנמצאה בכניסה למבנה ציבורי בעיר הביזנטית סוסיתא, כיום גן לאומי בניהולה של רשות הטבע והגנים.

הכתובת, "שלום על הזקנים", מתוארכת למאה הרביעית או החמישית לספירה, ומעידה לפי ההערכות על קיומו של מוסד ייעודי לקשישים - ייתכן שהוא הקדום ביותר שנחשף עד כה בישראל.

על פי החוקרים, מדובר בעדות ארכאולוגית ראשונה מסוגה שניתן לקשרה ישירות למוסד טיפולי קבוע לבני הגיל השלישי בארץ ישראל הביזנטית. הממצא פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

"זו עדות חיה לכך שטיפול ודאגה לקשישים אינם רעיון מודרני בלבד, אלא היו חלק ממוסדות ותפיסות חברתיות כבר לפני כ־1,600 שנה", אמר ד"ר מיכאל איזנברג, מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, המנהל השותף של החפירות בסוסיתא.

הכתובת שובצה במדליון מעוטר במוטיבים צבעוניים ונמצאה בסמוך לצומת הרחובות המרכזיים של העיר העתיקה. צוות המחקר - ד"ר איזנברג, ד"ר ארלטה קובלבסקה ופרופ' גרגור שטאב מאוניברסיטת קלן - בחן את מיקומה, את סגנונה ואת סמלי הפסיפס הסמוכים לה: יאוריות מצריות, עצי ברוש, פירות וכלים.

החוקרים מעריכים כי מבנה זה שימש כמוסד קהילתי ורוחני שנועד לשרת אוכלוסייה מבוגרת, כחלק מהמערך העירוני של סוסיתא הביזנטית, שהייתה עיר נוצרית חשובה עם מושב בישוף וכמה כנסיות פעילות.

"זו הפעם הראשונה בה ממצא פיזי - ולא רק מקור כתוב - מצביע על מוסד חברתי לקשישים בעת העתיקה", אמרו החוקרים. "הכתובת מופנית אל קבוצת גיל מסוימת באופן ישיר, במיקום מרכזי ובולט, ומשקפת גישה חברתית קהילתית לטיפול בזקנים".