משטרת התנועה הארצית וסיירת האופנועים הארצית בפעילות דוברות המשטרה

בפעילות משותפת של היחידה האווירית, משטרת התנועה הארצית וסיירת האופנועים הארצית נתפסו נהגים שביצעו עבירות חמורות, בהם נהג בפסילה בפעם החמישית ונהג שעקף משאית בקו הפרדה רצוף.

במהלך הפעילות תועד רכב עוקף משאית בקו הפרדה רצוף, פעולה שהוגדרה על ידי המשטרה כ"מסכנת חיים בשל תנאי הדרך ושדה הראייה המוגבל". הנהג נעצר מיידית.

בבדיקה אחרת התברר כי נהג נוסף, בן 33 ממעלה עירון, נוהג בזמן פסילה - בפעם החמישית - ורישיון הנהיגה שלו פקע כבר לפני יותר משמונה שנים. הוא נעצר לחקירה, נכלא, ורכבו הושבת. בית המשפט האריך את מעצרו בשישה ימים נוספים.

עוד אותר נהג נוסף שעקף פקק תנועה תוך עלייה על אי תנועה כדי להשתלב חזרה לנתיב. במשטרה הדגישו כי פעילות האכיפה הממוקדת נועדה למנוע נהיגה פרועה המסכנת חיי אדם, ותימשך בכבישי האזור.