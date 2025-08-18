מיזם החיבורים התורניים של מפעל הפיס מציין בימים אלה שלוש עשרה שנים להיווסדו. במסגרת המיזם, הזוכה להערכה מרובה בעולם התורה ובקרב ראשי ישיבות, מוזמן הציבור הרחב לשלוח חיבורים בנושא שנבחר השנה: שליחות בהלכה - בדיני ברכות, נזיקין, גיטין וכדו'.

בראש ועדת השיפוט עומד הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת "מרכז הרב", ולצידו חברים רבנים בכירים נוספים: הרב יעקב אריאל, נשיא ישיבת ההסדר רמת גן ולשעבר רב העיר רמת גן; הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל; הרב יגאל לרר, אב"ד בבית הדין הרבני פתח תקווה ור"מ בישיבת מרכז הרב; הרב אהרון פרידמן, ראש ישיבת כרם דיבנה; הרב בן ציון אלגזי, ראש ישיבת רמת גן; והרב אייל גריינר, ראש ישיבת ההסדר נתיב טפחות.

כותבי החיבורים שייבחרו יזכו במענקים כספיים בסכומים משמעותיים:

פרס ראשון: 35,000 ש"ח

פרס שני: 25,000 ש"ח

פרס שלישי: 15,000 ש"ח

חמישה פרסים נוספים בסך 1,000 ש"ח כל אחד

מנכ"ל מפעל הפיס, בני דרייפוס, מסר: "מפעל הפיס גאה להוביל את המיזם המיוחד הזה שמעודד כתיבת הגות וחידושי תורה ברמה הגבוהה ביותר".

את החיבורים ניתן לשלוח עד לתאריך ז' בתשרי תשפ"ו (29.9.2025), מוקלדים בלבד, באמצעות טופס מקוון באתר מפעל הפיס: www.pais.co.il או לכתובת המייל: [email protected].

כמו כן ניתן להשיג טפסי הצטרפות ברשת ספרי "אור החיים". למענה קולי בנושא המיזם ניתן לפנות לטלמסר במספר 03-3135722.