המנהל האזרחי מנע אתמול (א') ניסיונות שיפוץ ראשוניים בפיצרייה שבחווארה, שבעליה עוררו סערה ציבורית לאחר שהשמיצו ניצולת שואה בפרסום ברשתות החברתיות.

המידע על ניסיונות החידוש התקבל כאשר זוהו פינוי פסולת מהמרחב וביצוע עבודות הכנה לפתיחה מחודשת של המקום. זאת לאחר שבעליה פרסמו ביום 7 באוקטובר תמונה של אסתר קוניו, ניצולת שואה, אשר הושפלה בידי מחבלי חמאס כשנכפתה עליה החזקת נשק - ושימשו בה לצורך פרסום הפיצרייה.

עם קבלת הידיעה יצאו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית שכם למקום, הבהירו לנוכחים כי עליהם להפסיק מיידית את העבודות, והזהירו שכל ניסיון שיפוץ או בינוי במקום יוביל להריסה מיידית.