הרב שמואל אליהו עם חתן בר המצווה והתפילין מהשואה באדיבות המצלם

בכותל המערבי בירושלים קיים היום (שני) הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, אירוע הנחת תפילין לנכדו שחוגג בר מצווה.

התפילין שהניח הנער נשמרו מהשואה לאחר שהונחו בה על ידי הסבא רבא שלו, והיום הוא הניח אותם לראשונה.

הרב אליהו העביר במעמד המרגש מסר של חיזוק: "אנחנו זוכים היום לעמוד כאן בכותל המערבי, במקום של גאולה, עם הנכד האהוב והיקר אלישיב שמניח תפילין מופלאות של הסבא רבא, שהוא הניח אותם במסירות נפש כל יום בשואה".

"רק לחשוב על זה - זה מבהיל, איפה היינו לפני 85 שנה ואיפה אנחנו היום, ואיזה גאולה יש לעם ישראל. שמעתי פעם מהרב נחמן כהנא שאמר שהמרחק מהשואה לכאן להיום, הוא פחות מהמרחק מכאן לבית המקדש", הוסיף הרב.

לסיום אמר: "המרחק משם, מהתפילין האלה, של הסבא רבא שלך לכאן, עומד הרבה יותר רחוק מהמרחק לפה - לקודש הקודשים". סבו השני של הנער בירך: "שתזכה להניח תפילין כל יום בחיים שלך, שלא יהיה שום יום של 'שכחתי', 'לא הספקתי', 'לא הנחתי', שתזכה להניח תפילין כל יום בחרדת קודש".