הרב דוד גיאמי על הכותל צילום: באדיבות המצלם

בעקבות הגרפיטי שרוסס על אבני הכותל המערבי קורא הרב דוד ג'יאמי לציבור היהודי: "תנו יד לשמירה על הכותל והצטרפו לתפילת ראש חודש בכותל".

קריאתו של הרב דוד מגיעה לאחר המקרה שבו רוססה על הכותל המערבי כתובת גרפיטי נוראה עם הכיתוב "יש שואה בעזה".

הרב ג'יאמי פירט את חשיבות ההגעה לתפילה בכותל המערבי: "שורש ועיקר המלחמה שלנו היא לא בעזה אלא על הכותל המערבי מקום השכינה, הוא נשמת המאבק שלנו!".

הרב ג'יאמי תקף את הרפורמים שלא מעניין אותם הכותל המערבי, "אין להם שום קשר לכותל ולציונות. הרפורמים רק רוצים שלעם ישראל לא יהיה את הכותל", סיים הרב בקריאתו.