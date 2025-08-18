הרב אברהם סתיו פרסם את ספרו החדש "אם כבר באנו לכאן - בדרך לחיים של משמעות", אותו ייעד לנוער ונערות מגיל 12 ומעלה.

לדבריו, זהו חלום ילדות שמתגשם, מאז שכתב ברשימת המשימות בכיתה ז' את השאיפה "לכתוב ספר".

"בבסיסו הוא אוסף סיפורים ורעיונות ותובנות, על החיים, עבודת ה' וכל השאר. אבל תחת שרביט העריכה החד של יהודה גזבר פניגשטיין הוא הפך לסוג של מסע, ואני מודה לו על כך מאד", כתב הרב סתיו.

את ראשית דרכו בכתיבה החל כבר בגיל 12, במחברות ובעלוני סניף היישוב, ובהמשך בטור במגזין "מוצ"ש-נוער". הספר החדש ראה אור בהוצאת "ידיעות ספרים", בעריכת יהודה גזבר פניגשטיין ובליווי גרפי של יעל מיכלסון.

בהקדמתו לספר כתב הרב סתיו, "זה ספר שמדבר על שאלות שהעסיקו אותי מאז נערותי והן ממשיכות להעסיק אותי גם היום. איך להיות אדם טוב? איך לאהוב ולהיות אהוב? איך לעשות את רצון ה'? לא לכל השאלות יש לי תשובות ברורות. לכן נתתי ללב לדבר".