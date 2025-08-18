ח"כ מאיר פורוש נפגש הבוקר (ב') עם רבנים בכירים בציונות הדתית, הרב דוד חי הכהן ראש ישיבת נתיבות ישראל בבת ים ורב קהילת אורות התורה, והרב מרדכי נגארי רב העיר מעלה אדומים.

לדברי הרב נגארי, מטרת הפגישה הייתה להבהיר כי גם בציונות הדתית ישנה תמיכה במאבק של לומדי התורה. "פורוש התרגש מהפגישה. הרב דוד חי הכהן הדגיש שהם גם מגינים על עם ישראל וגם על פי דרך רבותיהם, הרב צבי יהודה התנגד לגיוס בכפייה נגד דעת רבותיו, לא יכולים להכריח בחור ישיבה ללכת נגד רבותיו. הרב הכהן הדגיש בפניהם שאסור גם מצידם לפגוע בבני הישיבות שלנו, תלמידי ישיבות ההסדר", מספר הרב נגארי בשיחה עם ערוץ 7.

הרב נגארי טען כי קמפיינים ציבוריים שנעשו בשנה האחרונה נועדו ליצור מחלוקת. "יצרו קמפיין במשך שנה בעלונים הדתיים לגייס, ארגוני שמאל שרצו ליצור מלחמה בין הדתיים לאומיים לחרדים ולפרק את הממשלה, לא היה להם כוונה לשם שמיים לגייס, וכי אכפת להם שיהיו חרדים בצבא?", אמר.

בהמשך שוחח הרב נגארי עם פורוש על דברי הרב מרדכי אליהו בשם הרב צדקה, כי בימי חזקיהו המלך הופרש תקציב מיוחד ללומדי התורה, ובזכותם נחל העם ניצחונות במלחמות. "וחובל עול מפני שמן - הניצחון שה' הכריע את ראשי הגייסות - בזכות השמן שסיפק חזקיהו המלך שילמדו תורה, יש קשר בין לומדי תורה לבין ההצלחה במלחמות, אחד מחזק את השני", הוסיף.

לקראת סיום הפגישה הובאו סיפורים אישיים לחיזוק הרעיון. הרב דוד חי הכהן סיפר על מפקד חיל האוויר שכינס את טייסיו לפני התקפה והתריע על הסכנות, ובאותו רגע קמו כולם ואמרו "שמע ישראל" ותפילת הדרך. "זהו דבר גדול", סיכם הרב נגארי.