אביה של לוחמת מג"ב רוז לובין, שנפלה בפיגוע בירושלים בנובמבר 2023, ספג מתקפה אנטישמית סמוך לביתו שבג'ורג'יה.

בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, תיאר לובין: "ככה נראית אנטישמיות במציאות. לפני כמה חודשים השכנים שלי תלו שלט בחצר עם המילה 'קייק' (Kike), (מילת גנאי ליהודי), שנכתבה לא פחות מ-21 פעמים. כשניסיתי להחליף את השלט הם צרחו עליי - ממש ברחוב שלי".

לובין המשיך ושאל: "זה בסדר שהבת שלי נרצחה?", האישה בסרטון הגיבה לו: "הבת שלך לבשה מדים של צה"ל", לובין תיקן אותה וציין שהיא הייתה שוטרת. "היא לבשה מדים - היא הלכה לשם לרצוח", תקפה האישה, בעוד הגבר בסרטון חיזק את דבריה: "כמה פלסטינים נהרגים שם מדי יום?".

בעמוד "עצרו את האנטישמיות" (StopAntisemitism) פרסמו את הסרטון, וקראו לרשויות להתערב. "אסור לעולם לסבול במדינה הזאת הטרדות אנטישמיות על אזרחים שמתאבלים על בתם היהודייה שנרצחה".

סמל-שני רוז לובין, לוחמת מג"ב, נרצחה בפיגוע בשער הפרחים בעיר העתיקה בירושלים בנובמבר 2023. המחבל, בן 16 תושב עיסאוויה, הגיע סמוך לתחנת משטרת שלם בעיר העתיקה, כשהוא חמוש בסכין, דקר את כמה לוחמים ונוטרל בידי כוחות שהיו במקום. לובין נפצעה אנושות ומתה מפצעיה עוד באותו היום.