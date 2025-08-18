נשיא בית משפט השלום, השופט מנחם מזרחי, דחה את הערר שהגישה המשטרה על הסרת התנאים המגבילים שהוטלו על יועצו לשעבר של ראש הממשלה, יונתן אוריך. מחר (שלישי) צפוי להתקיים דיון נוסף בעניינו.

עו"ד אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי, התייחס למשמעות החלטת בית המשפט ולדרך שבה נוהלה הפרשה.

לדבריו, התנהלות המשטרה והפרקליטות בתיק הייתה חריגה ביותר. לדבריו, בניגוד לכל נוהל מקובל הן סירבו בתחילה למסור לבית המשפט את חומר הראיות: "כשבאים לשופט מעצרים שיחליט אם לעצור אדם - הצעד הדרקוני ביותר שיש - לא יעלה על הדעת שהפרקליטות והמשטרה ימנעו ממנו את מלוא החומר. זה לא קרה לי ב־22 שנותיי כעורך דין פלילי".

בעקבות כך קבע השופט מזרחי כי לא יוכל לדון מבלי שהחומר מונח בפניו. לאחר ויכוח ממושך נאלצו החוקרים למסור את הראיות, ומהן עלה כי ראש הממשלה נתניהו עצמו אינו רואה בקטאר מדינת אויב ואינו רואה בעיה בקשרים עמה. בכך נפל למעשה הטיעון המרכזי של המשטרה שלפיו אוריך עלול לסכן את ביטחון המדינה.

בסרגליק טוען כי המשטרה והפרקליטות נקטו צעדים קיצוניים - חקירות שב"כ, מעצרים וחשדות לעבירות החמורות ביותר בחוק: בגידה וריגול - מבלי שיש לכך בסיס. "השופט מזרחי, הידוע כמחמיר ביותר, אמר להם בפירוש שאין להם קייס. במקום להקשיב, הדליפו עליו שהוא שופט גרוע. אם בכל תיק שבו הוא מאריך מעצר הוא מצוין, אז רק כאן הוא לא מבין? הכול עניין של פוזיציה?", שאל.

לדבריו, נראה שכל המהלך נועד להפעיל לחץ על אוריך או על יונתן פלדשטיין כדי לשבור אותם ולהפוך לעדי מדינה נגד נתניהו: "באו להפעיל עליהם את כל הלחץ כי המערכת נכשלה עד כה בהפללת נתניהו. אבל לפי החלטות השופט - אין אפילו בסיס למעצר עד תום ההליכים, קל וחומר לכתב אישום".

כשנשאל האם אוריך יכול להגיש תביעה נגד המדינה על הפגיעה בו, השיב בסרגליק כי קיימת אפשרות כזו - אך מניסיונו, תלונות למח"ש או לפרקליטות אינן מטופלות כראוי. "אין כיום גורם שמפקח באמת על המשטרה, על הפרקליטות או על היועצת המשפטית לממשלה", אמר. עם זאת, הוא סבור כי יש מקום לשקול תביעה נזיקית לאחר סיום ההליך: "אמנם רבים מעדיפים לחזור לשקט האישי ולא להיאבק במערכת, אך ראוי לאתגר אותה במקרים כאלה".