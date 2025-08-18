שרת התחבורה מירי רגב התייחסה היום (שני) לראשונה לשיבושים הקשים בתנועת הרכבות, ברקע מסיבת עיתונאים לציון תחילת העבודות להקמת מסילת הרכבת מקריית שמונה לתל אביב.

במסיבת העיתונאים שנערכה במלון גליליון שבעמק החולה, אמרה רגב: "תקלה חמורה גרמה לשיבושים כבדים, אך הרכבת המשיכה לעבוד. תקלות קורות - צריך לבדוק מה קרה, להפיק לקחים ולתקן. הוקם צוות בדיקה שבוחן כמה כיוונים. איפה שיידרש להעמיד לדין - יעמידו, ואיפה שצריך לתקן - נתקן. אין כאוס תחבורתי, שתי תחנות לא פועלות, אבל הרכבת ממשיכה לעבוד".

לצידה השתתפו מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר דירקטוריון נתיבי ישראל יגאל עמדי, מנכ"ל נתיבי ישראל נסים פרץ, יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל משה שמעוני וממלא מקום מנכ"ל הרכבת אבשלום אטליה. פרץ ציין כי העבודות להקמת המסילה החדשה יסתיימו רק בעוד שש עד שמונה שנים.

בינתיים נמשכת החקירה על אודות התקלה החריגה שהובילה לשיבושים הקשים ברכבת מאז סוף השבוע.

בתחילה עלתה השערה כי מדובר בשברי יירוט מטיל ששוגר מתימן, אולם נבדקת גם האפשרות שרכבת משא שיצאה ממסוף המטענים באשדוד עם מטען לא מאושר פגעה בתשתיות החשמל. יו"ר הרכבת, משה שמעוני, אמר כי יש אי־בהירות לגבי סיבת ההעמסה. במקביל נבדקת גם האפשרות שהנזק נגרם בשל מזג האוויר הקיצוני.