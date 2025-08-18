בסוף השבוע נערכה בעיר דירבורן שבמישיגן תהלוכת 'ארבעין' רחבת היקף, בהשתתפות כ־40 אלף בני אדם.

'ארבעין' הוא מועד שיעי המציין את סיומם של ארבעים ימי אבל על מותו של האימאם חוסיין, נכדו של מוחמד, שנהרג בקרב כרבלא.

העיר דירבורן, המהווה מוקד מרכזי לקהילה הערבית והשיעית בארצות הברית, הפכה לזירה המארחת את האירוע הדתי הגדול מסוגו במדינה. לפי דיווחים באתר Shafaqna, ההשתתפות השנה הייתה הגבוהה ביותר עד כה.

דירבורן, פרוור של דטרויט, נחשבת מזה עשרות שנים לביתם של עשרות אלפי מהגרים ובני מהגרים לבנונים, רבים מהם מוסלמים שיעים. הקהילה התגבשה בגלי הגירה שהחלו כבר בראשית המאה ה־20 עם התפתחות מפעלי פורד באזור, והתעצמו בעקבות מלחמת האזרחים בלבנון. הריכוז הגבוה של שיעים בעיר מביא לכך שאירועים דתיים ובהם תהלוכת ה'ארבעין', מתקיימים בהיקף יוצא דופן גם ביחס לקהילות שיעיות אחרות במערב.

האירוע לווה באבטחה מוגברת מצד משטרת העיר והרשויות המקומיות, בראשות ראש העיר עבדאללה חמוד. על פי דיווח ב־CBS News Detroit, אדם נעצר במהלך התהלוכה לאחר שאיים לפגוע במשתתפים, אך האירוע נותר בשליטה מלאה והסתיים ללא נפגעים. הרשויות המקומיות הדגישו כי הן נוקטות קו של אפס סובלנות כלפי אלימות, לצד מחויבות לשמירה על חופש הפולחן.

מעבר לממד הדתי, התהלוכה בדירבורן זכתה גם להד ציבורי ופוליטי. התקשורת המקומית בארצות הברית התמקדה בעיקר בהיבטי הביטחון ובניהול הסדר הציבורי, אך כלי תקשורת ארציים הציגו את האירוע כביטוי לעוצמתה ולמאבק הזהותי של הקהילה הערבית והשיעית בארה"ב.

במקביל, כלי תקשורת המזוהים עם איראן וחיזבאללה, ובהם ערוץ "אל־מיאדין", הדגישו את האירוע כעדות לחוסן הגלובלי של הקהילה השיעית ותיארו אותו כסמל להשתרשות "ציר ההתנגדות" גם בלב אמריקה.

האירוע תפס מקום בולט גם ברשתות החברתיות. אלפי סרטונים ותצלומים הופצו בפלטפורמות כמו X, אינסטגרם ויוטיוב, ותיעדו את השירה, הקריאות והנאומים במהלך הצעדה. רבים בקהילות שיעיות ברחבי העולם התייחסו לתהלוכה כהוכחה ליכולתה של הקהילה לשמר את זהותה הדתית והתרבותית גם הרחק מהמזרח התיכון.