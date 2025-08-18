שר החוץ גדעון סער החליט לשלול את אשרות השהיה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. הודעה בעניין נמסרה לפני שעה קלה לשגריר אוסטרליה בישראל.

בנוסף, הינחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה, בירת אוסטרליה, לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל.

זאת, בעקבות החלטות אוסטרליה להכיר ב"מדינה פלסטינית" וכן על רקע אי מתן אשרות כניסה לאוסטרליה ללא כל הצדקה לשורה של אישים ישראלים ובהם שרת המשפטים לשעבר אילת שקד ויו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ח"כ שמחה רוטמן.

"בעת שהאנטישמיות באוסטרליה משתוללת לרבות גילויי אלימות כלפי יהודים ומוסדות יהודים בוחרת ממשלת אוסטרליה דווקא ללבותה באמצעות אשמת שווא כאילו ביקורי אישים ישראלים יפרו את הסדר הציבורי ויפגעו באוכלוסיה המוסלמית של אוסטרליה", אמר סער.