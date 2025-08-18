הסנאטור הדמוקרטי כריס מרפי תקף את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בעקבות פגישתו ביום שישי האחרון באלסקה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

בריאיון לרשת NBC בתוכנית "פגוש את העיתונות" אמר מרפי כי הפגישה "הייתה כישלון מוחלט" וכי פוטין "קיבל את כל מה שרצה מטראמפ עוד לפני הפגישה עצמה".

לאחר הריאיון פרסם מרפי פוסט ברשת X ובו כתב כי "הפגישה בין פוטין לטראמפ הייתה אסון, כצפוי. פוטין השיג כל מה שרצה: מפגש צילום שהעניק לגיטימציה לפשעי המלחמה שלו, ללא הפסקת אש, וללא סנקציות או נשק חדש לאוקראינה. מטרתו של טראמפ הייתה לשמור על פוטין מרוצה - והוא הצליח".

דבריו עוררו את זעמו של טראמפ, שנטש את השפה הדיפלומטית ופתח במתקפה אישית חריפה. בפוסט שפרסם ב־Truth Social כתב: "הסנאטור הלא מושך (מבפנים ומבחוץ!) מקונטיקט, כריס מרפי, אמר 'פוטין קיבל כל מה שרצה'. למעשה, אף אחד לא קיבל כלום. מוקדם מדי, אבל קרוב. מרפי הוא חסר חשיבות שחושב שזה גרם לנשיא רוסיה להיראות טוב בכך שהגיע לאמריקה. למעשה, היה קשה מאוד לנשיא פוטין לעשות זאת".

בהמשך כתב טראמפ כי ניתן היה לסיים את המלחמה באוקראינה "עכשיו", אך לטענתו "אנשים טיפשים כמו כריס מרפי, ג'ון בולטון ואחרים מקשים הרבה יותר לעשות זאת". בפוסט נוסף רמז טראמפ כי בידיו של נשיא אוקראינה זלנסקי מצויה ההכרעה: "זלנסקי יכול לסיים את המלחמה עם רוסיה כמעט באופן מיידי, אם הוא רוצה, או שהוא יכול להמשיך להילחם".