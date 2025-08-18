בראיון לערוץ 7 מתייחס חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להחלטת אוסטרליה למנוע ממנו ויזה לשלוש שנים על מנת שלא יפיץ בה שנאה ופילוג, כלשון שר הפנים האוסטרלי.

לשאלתנו מה הכעיס כל כך את האוסטרלים ומה נחשב בעיניהם כמייצר שנאה ופילוג, מצטט חבר הכנסת רוטמן מתוך הפירוט שקיבל אודות ההתבטאויות שלו שהובילו את האוסטרלים להחלטתם, ובין הציטטות הללו קריאותיו להשמיד את חמאס, קביעתו שישראל היא הצד הטוב וחמאס הם הצד הרע, שאומות העולם צריכות להתייצב בצד הטוב ולא בצד הרע, שישראל לא אשמה במצב בעזה אלא החמאס, שמדינה פלשתינית מסוכנת לקיום ישראל ושצריך להחיל ריבונות על יהודה ושומרון, מה שהתקבל ברוב של 71 חברי כנסת, וככל הנראה יש לו תומכים נוספים, מאחר ומפלגתו של בני גנץ, שלא תמכה בהצעתו, הציגה הצעה חוק ריבונות משלה, מזכיר רוטמן.

בדבריו מברך חבר הכנסת רוטמן על הצעד בו נקט שר החוץ, גדעון סער כשהחליט לשלול אשרות כניסה לנציגי אוסטרליה לרש"פ, והורה לשגרירות ישראל בקנברה, בירת אוסטרליה, הורה לבדוק היטב לפני שמאשרים שם ויזות לנציגי ממשל אוסטרליים, "יש כאן אמירה משמעותית", אומר רוטמן ומזכיר חשיבות גם בכך שהשר סער חיבר לאירוע הנוכחי החלטות אוסטרליות קודמות כמו שלילת כניסה משרת הפנים לשעבר, איילת שקד.

"זה לא מכוון נגדי, אלא הוא מכוון נגד מדינת ישראל והקהילה היהודית המקומית שהזמינה אותי ומאוד כועסת על הצעד הזה", קובע רוטמן ומוסיף: "זו בראש ובראשונה כניעה לטרור. אני שמח שהאמירות הללו הן לא רק שלי ורוב מדינת ישראל מחזיקה בעמדות האלה שהן נכונות ולא חדשות. לא מדובר באמירות חדשות. קיבלתי את הויזה לפני כשבועיים. הם ידעו טוב מאוד מי אני, אבל הם קיבלו איומים מהג'יהאדיסטים האיסלאמיסטים שנמצאים שם ואמרו שהם נכנעים לאיומי האלימות של הקהילה המוסלמית".

ואולי, אנחנו שואלים את רוטמן, התברר לשב"כ האוסטרלי שישנה התארגנות מוסלמית להפגין ולפרוע מול המקומות בהם יתארח רוטמן ומשום כך העדיפו לשלול ממנו את האשרה. רוטמן אינו מקבל את ההערכה הזו, ומזכיר שהאוסטרלים לא ממהרים לסכל הפגנות אנטישמיות שמתנהלות ברחובותיהם, "הם יודעים להכיל בחופש הביטוי שלהם קריאות להשמדתה של ישראל, כך שיש כאן יותר מחשש מאלימות אלא צביעות, שלא לומר אנטישמיות. אבל מעבר לכך, אם יש גורמים שמבקשים לפגוע בקהילה היהודית ובאורחים שלה, מדינה נורמאלית שמכבדת חופש ביטוי, זכויות אדם ודמוקרטיה, נלחמת בגורמים האלימים ולא מטיחה האשמות בגורמים המתונים".

האם אנחנו צפויים לחיקוי אירופי של המהלך האוסטרלי? "אם באומות העולם יענישו אותי על מה שהעם שלי מאמין בו, אני רואה בכך אות כבוד ולא אות קלון. זה אות קלון עבורם. לא יאיימו ולא ישתיקו", אומר רוטמן ומוסיף כי בעוד ברמה האישית הוא לא מתרשם מאיומים, הרי ש"ברמה של מדינת ישראל, הדבר הזה צריך להדאיג את מדינת ישראל וצריך לקבל תגובה מדינתית. הצעד של שר החוץ הוא צעד מבורך ראשון שצריך להמשיך בו ולא לשתוק מול האנטישמיות הזו".

"אנחנו חייבים להביס את החמאס כמה שיותר מהר, וכך נוכל להפנות משאבים ותשומת לב לטפל גם בחזית הבינלאומית. כרגע, כפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו בשמונה או תשע חזיתות, כי מעבר לחזיתות הצבאיות יש גם את התקשורת הבינלאומית והפוליטיקה הבינלאומית, שצריך לסגור חזיתות, להשמיד את החמאס ואז להתפנות אליהן כפי שהצלחנו מול הטרור".