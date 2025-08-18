משרד הבריאות משיק את תוכנית ההיערכות הלאומית של מערכת הבריאות לשינויי האקלים, תהליך שגובש לאורך השנים האחרונות בשיתוף נציגי מערכת הבריאות, אקדמיה, משרדי ממשלה ונציגי ציבור.

התוכנית כוללת שבעה צירי פעולה מרכזיים: הקמת תשתית ארגונית ייעודית, מעבר למערכת בריאות ירוקה תוך הפחתת פליטות גזי חממה, היערכות לאירועי אקלים קיצוניים, התאמות תזונתיות, מיקוד באוכלוסיות בסיכון, פיתוח מערכי ניטור ומחקר, והגברת המודעות הציבורית. אירוע ההשקה הרשמי של התוכנית צפוי להתקיים בחודש אוקטובר הקרוב בבית הנשיא.

בשלב הראשון, כלל הארגונים במערכת הבריאות יידרשו למנות ממונה אקלים, אשר יהווה חלק מרשת ארצית שתפעל עם המשרד לקידום המהלך. הממונים יעברו הכשרה ייעודית למנהיגות אקלימית, שתתבצע בשיתוף מרכז השל לקיימות ואוניברסיטת בן גוריון, ותכלול כלים ליישום מדיניות השינוי בשטח.

התוכנית במלואה

במשרד הבריאות מדגישים כי, "שינוי אקלים קיצוני מהווה איום משמעותי ביותר על בריאותו של הציבור. איום זה כבר מתממש בהווה - באירועי קיצון של מזג אוויר, שריפות, בצורת ושיטפונות - וצפוי להחריף ואף לגרום לפגיעה הולכת וגוברת בחיי אדם, אם לא יקודמו פעולות למניעתו".

בהתאם לכך, המשרד פועל להכשרת צוותים רפואיים בנוגע לסיכונים הבריאותיים הנובעים מהשינויים האקלימיים, ולחיזוק ההיערכות למצבי חירום, הגנה על קבוצות אוכלוסייה רגישות, והבטחת תפקוד המערכות הרפואיות תחת תנאי קיצון של עומסי חום.

המשרד גם מתכוון להוביל מהלך לצמצום פליטות גזי חממה במערכת הבריאות. לפי הערכות עולמיות, מערכות הבריאות אחראיות לכ-5% מסך פליטות הפחמן במדינות העולם - נתון המחייב שינוי מהותי גם ברמה הלאומית.